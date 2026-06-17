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Санкції проти Росії і зброя та ППО для України — країни G7 ухвалили підсумкову заяву

08:12, 17 червня 2026
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Лідери країн G7 готові розглянути надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів.
Санкції проти Росії і зброя та ППО для України — країни G7 ухвалили підсумкову заяву
Фото: Reuters
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Лідери країн Великої сімки (G7) домовилися збільшити постачання Україні систем ППО, ракет-перехоплювачів та далекобійної зброї. Також вони висловили готовність розглянути можливість надання ліцензій на їх виробництво безпосередньо в Україні. Про це йдеться в офіційному спільному комюніке лідерів G7, оприлюдненому 17 червня.

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Лідери G7 заявили про непохитну підтримку України в захисті її свободи, суверенітету й територіальної цілісності та підтвердили солідарність з українцями на тлі російських ударів по критичній інфраструктурі й об'єктах культурної спадщини. Вони оцінили стійкість України та її успіхи на полі бою за останні місяці й вказали на появу нового імпульсу.

«Із метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовляємося збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва», — ідеться в заяві.

G7 також звернула увагу на важливість енергетичної стійкості з огляду на потреби та пріоритети, які визначила українська влада, і пообіцяла надати додаткову підтримку, щоб Україна пройшла наступну зиму.

Окремо лідери зобов'язалися посилити тиск на російську воєнну економіку, зокрема через санкції проти нафтового та газового секторів. Вони вважають це слушним моментом для додаткових заходів.

У заяві лідери також підтримали досягнуту президентом США Дональдом Трампом угоду щодо відкриття Ормузької протоки.

«Сімка» також підтримала очолювану Францією та Великою Британією багатонаціональну оборонну ініціативу, яка має сприяти відновленню морського судноплавства в Ормузькій протоці — захищати торговельні судна й контролювати розмінування. Окремо лідери закликали пришвидшити гуманітарну допомогу та відбудову Гази, припинити насильство на Західному березі річки Йордан, а також підтримали зусилля влади Лівану щодо роззброєння «Хезболли».

Також лідери G7 вказали на важливість вільного й відкритого Індо-Тихоокеанського регіону на основі верховенства права та підтвердили, що виступають проти спроб силою змінити статус-кво в Східнокитайському й Південнокитайському морях і в Тайванській протоці. На їхню думку, ці питання мають розв'язуватися лише мирно, через діалог. «Сімка» висловила глибоке занепокоєння ядерною та ракетною програмами Північної Кореї й підтвердила курс на її повну денуклеаризацію.

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росія санкції Україна

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