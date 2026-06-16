Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом у рамках саміту G7

Володимир Зеленський заявив про можливу нову зустріч із президентом США Дональдом Трампом 17 червня.

фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчої доби українська та американська делегації проведуть низку переговорів, а також не виключив ще одної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 17 червня.

За словами Зеленського, попереду заплановано багато важливих технічних консультацій, зокрема за участю британської сторони.

«Українська та американська команди зустрічатимуться протягом доби, є багато важливих технічних зустрічей. Думаю, завтра ми ще раз окремо зустрінемося з президентом США Дональдом Трампом», — сказав Зеленський у коментарі «Суспільному».

Президент також розповів, що під час нинішньої зустрічі з Трампом сторони обговорили питання посилення української системи протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Нагадаємо, Володимир Зеленський взяв участь у саміті "Великої сімки", який проходить у Франції.

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