На Хмельниччині розбився бойовий Су-24М: льотчик і штурман загинули

Розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М, унаслідок чого загинули обидва члени екіпажу — льотчик майор Богдан Загарулько та штурман старший лейтенант Богдан Бабенко.

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На Хмельниччині сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомили у Повітряних Силах.

Зазначається, що близько 19:00 екіпаж літака виконував завдання, коли сталася катастрофа.

Унаслідок падіння літака загинули обидва члени екіпажу — льотчик майор Богдан Загарулько та штурман старший лейтенант Богдан Бабенко.

Наразі на місці авіакатастрофи працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, серед цивільного населення постраждалих немає.

Причини та обставини падіння Су-24М встановлюються.

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