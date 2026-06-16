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В Хмельницкой области разбился боевой Су-24М: летчик и штурман погибли

21:14, 16 июня 2026
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Разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М, в результате чего погибли оба члена экипажа — летчик майор Богдан Загарулько и штурман старший лейтенант Богдан Бабенко.
В Хмельницкой области разбился боевой Су-24М: летчик и штурман погибли
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В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил ВСУ. Об этом сообщили в воздушных силах.

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Отмечается, что около 19:00 экипаж самолета выполнял задачи, когда произошла катастрофа.

В результате падения самолета погибли оба члена экипажа — летчик майор Богдан Загарулько и штурман старший лейтенант Богдан Бабенко.

На месте авиакатастрофы работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет.

Причины и обстоятельства падения СУ-24М устанавливаются.

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ВСУ Украина

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