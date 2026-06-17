Сообщение в Viber не может заменить надлежащий вызов в суд — Верховный Суд

Суд не может считать истца надлежащим образом уведомлённым о заседании только на основании сообщения в Viber, если лицо не подавало соответствующего заявления о таком способе получения судебных вызовов.

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Вопрос надлежащего уведомления участников процесса напрямую связан с реализацией права на справедливый суд и доступ к правосудию. Ошибки в процедуре вызова сторон нередко становятся основанием для отмены судебных решений даже тогда, когда спор по существу ещё не рассматривался.

В постановлении Верховного Суда в составе Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 758/5240/24 от 10 июня 2026 года рассматривался вопрос о возможности оставления иска без рассмотрения из-за повторной неявки истца, если уведомление о судебном заседании было осуществлено через приложение Viber без соответствующего заявления участника дела.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованиями о признании недействительными электронных торгов по реализации ипотечной квартиры, отмене свидетельства о праве собственности нового приобретателя и прекращении его права собственности на недвижимость.

Производство по делу было открыто в мае 2024 года.

На судебное заседание, назначенное на 11 марта 2025 года, истец и её представитель не явились. При этом адвокат заранее подал ходатайство об отложении рассмотрения в связи с участием в другом судебном производстве.

Суд отложил рассмотрение дела на 16 апреля 2025 года и уведомил о новой дате заседания через приложение Viber по номеру телефона, указанному истцом в исковом заявлении.

Впоследствии суд первой инстанции оставил иск без рассмотрения, посчитав, что истец повторно не явилась в суд без уважительных причин. Апелляционный суд согласился с таким выводом, указав, что факт доставки сообщения в Viber подтверждает надлежащее уведомление стороны.

Представитель истца обжаловал эти решения в Верховный Суд, подчёркивая, что ни истец, ни её адвокат не подавали заявлений о получении судебных повесток через Viber, а потому такой способ уведомления не соответствует требованиям процессуального закона.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что одним из оснований для оставления искового заявления без рассмотрения является неявка в судебное заседание надлежащим образом уведомлённого истца дважды подряд, если от него не поступило заявление о рассмотрении дела без его участия и существуют препятствия для такого рассмотрения.

При этом истец должен быть надлежащим образом в установленном порядке уведомлён о дате, времени и месте как первого, так и второго судебного заседания, на которое он не явился.

Суд отметил, что суд может уведомлять участника дела о рассмотрении дела с использованием средств мобильной связи путём направления текстовых (SMS) сообщений, однако исключительно при наличии соответствующего письменного заявления такого участника.

Однако в деле отсутствуют доказательства надлежащего уведомления истца или её представителя о рассмотрении дела, доказательства направления им указанных судебных повесток-уведомлений средствами почтовой связи либо через подсистему «Электронный суд» и, как следствие, их получения (вручения).

ВС обратил внимание, что справка о доставке сообщения через Viber не является надлежащим уведомлением, поскольку у суда первой инстанции не было предусмотренных частями девятой и тринадцатой статьи 128 ГПК Украины предпосылок для применения такого способа уведомления участника дела о судебном разбирательстве, так как в материалах дела отсутствуют соответствующие заявления истца или её представителя о вызове их в суд с помощью средств мобильной связи.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что доказательств злоупотребления стороной истца своими процессуальными правами суд не установил. Поскольку как истец, так и её представитель имеют зарегистрированное место жительства и надлежащим образом получали повестки о дате судебного заседания, очевидно является неразумной и непонятной причина ненаправления повесток стороне истца обычным способом, а почему-то через приложение «VIBER» в телефоне.

Суд пришёл к выводу, что указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что истец и её представитель не были надлежащим образом уведомлены судом первой инстанции о рассмотрении дела.

Следовательно, вывод суда первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, о том, что истец была надлежащим образом уведомлена о дате и времени судебного заседания суда первой инстанции и без уважительной причины не явилась на него, является необоснованным, поэтому оснований, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 257 ГПК Украины, для оставления иска без рассмотрения и вынесения обжалуемого судебного решения у суда первой инстанции не было.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело для продолжения рассмотрения.

Суд подтвердил важную правовую позицию, согласно которой уведомление участника дела через Viber или иные средства мобильной связи может использоваться только при наличии соответствующего письменного заявления такого лица.

Дополнительно можно ознакомиться с другой позицией Верховного Суда, согласно которой вызов в суд посредством SMS-сообщения возможен только при наличии заявления участника дела и технической возможности суда — по ссылке.

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