Повідомлення у Viber не може замінити належного виклику до суду — Верховний Суд

Суд не може вважати позивача належно повідомленим про засідання лише на підставі повідомлення у Viber, якщо особа не подавала відповідної заяви про такий спосіб отримання судових викликів.

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Питання належного повідомлення учасників процесу безпосередньо пов’язане з реалізацією права на справедливий суд та доступ до правосуддя. Помилки у процедурі виклику сторін нерідко стають підставою для скасування судових рішень навіть тоді, коли спір по суті ще не розглядався.

У постанові Верховного Суду у складі Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 758/5240/24 від 10 червня 2026 року розглядалося питання про можливість залишення позову без розгляду через повторну неявку позивача, якщо повідомлення про судове засідання було здійснено через додаток Viber без відповідної заяви учасника справи.

Обставини справи

Позивачка звернулася до суду з вимогами про визнання недійсними електронних торгів з реалізації іпотечної квартири, скасування свідоцтва про право власності нового набувача та припинення його права власності на нерухомість.

Провадження у справі було відкрито у травні 2024 року.

На судове засідання, призначене на 11 березня 2025 року, позивачка та її представник не з’явилися. При цьому адвокат заздалегідь подав клопотання про відкладення розгляду через участь в іншому судовому провадженні.

Суд відклав розгляд справи на 16 квітня 2025 року та повідомив про нову дату засідання через додаток Viber за номером телефону, зазначеним позивачкою в позовній заяві.

Згодом суд першої інстанції залишив позов без розгляду, вважаючи, що позивачка повторно не з’явилася до суду без поважних причин. Апеляційний суд погодився з таким висновком, зазначивши, що факт доставки повідомлення у Viber підтверджує належне повідомлення сторони.

Представник позивачки оскаржив ці рішення до Верховного Суду, наголошуючи, що ні позивачка, ні її адвокат не подавали заяв про отримання судових повісток через Viber, а тому такий спосіб повідомлення не відповідає вимогам процесуального закону.

Позиція Верховного Суду

ВС вказав, що однією з підстав для залишення позовної заяви без розгляду є неявка у судове засідання належним чином повідомленого позивача двічі поспіль, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи без його участі та існують перешкоди для такого розгляду.

При цьому позивач має бути належним чином в установленому порядку повідомлений про дату, час і місце як першого, так і другого судового засідання, в яке він не з'явився.

Суд зазначив, що суд може повідомляти учасника справи про розгляд справи з використанням засобів мобільного зв'язку шляхом надіслання текстових (SMS) повідомлень, однак виключно за наявності відповідної письмової заяви такого учасника.

Проте у справі немає доказів належного повідомлення позивача чи її представника про розгляд справи, доказів направлення їм вказаних судових повісток-повідомлень засобами поштового зв`язку чи через підсистему «Електронний суд» та, як наслідок, їх отримання (вручення).

ВС звернув увагу, що довідка про доставку повідомлення через Viber не є належним повідомленням, оскільки у суду першої інстанції не було передумов, передбачених частинами дев'ятою, тринадцятою статті 128 ЦПК України, для застосування такого способу сповіщення учасника справи про судовий розгляд, так як у матеріалах справи немає відповідних заяв позивача чи її представника про виклик їх до суду за допомогою засобів мобільного зв'язку.

Крім того, Верховний Суд підкреслив, що доказів того, що сторона позивача зловживала своїми процесуальними правами суд не встановив. Так, як позивач, так і її представник мають зареєстроване місце проживання, належним чином отримували повістки про дату судового засідання і тому, вочевидь, є нерозумним і незрозумілим причина ненаправлення повісток стороні позивача звичайним способом, а чомусь через додаток «VIBER» у телефоні.

Суд дійшов висновку, що зазначені обставини вказують на те, що позивач та її представник не були належним чином повідомлені судом першої інстанції про розгляд справи.

Отже, висновок суду першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, про те, що позивач була належним чином повідомлена про дату та час судового засідання суду першої інстанції, та без поважної причини не з'явилася на них, є необґрунтованим, тому підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 257 ЦПК України, для залишення позову без розгляду та постановлення оскаржуваного судового рішення в суду першої інстанції не було.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу для продовження розгляду.

Суд підтвердив важливу правову позицію, згідно якої повідомлення учасника справи через Viber або інші засоби мобільного зв’язку може використовуватися лише за наявності відповідної письмової заяви такої особи.

Додатково можна ознайомитися з іншою позицією Верховного Суду, відповідно до якої виклик до суду через SMS-повідомлення можливий лише за наявності заяви учасника справи та технічної можливості суду — за посиланням.

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