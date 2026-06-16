На Прикарпатті батька-вихователя восьми дітей доставили до ТЦК — він не оформив відстрочку вчасно

ТЦК на чотири години забрав батька-вихователя 8 дітей просто з вулиці.

фото: Дмитро Лубінець

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В Івано-Франківській області працівники ТЦК та СП затримали батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Донеччини, який разом із дружиною виховує вісьмох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Після втручання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини чоловік пройшов військово-лікарську комісію та отримав можливість оформити законну відстрочку. Про цей випадок повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

Під час перебування сім’ї на оздоровленні чоловіка зупинили на вулиці та доставили до районного ТЦК та СП, де він перебував близько чотирьох годин.

«Ми з’ясували: українець має законне право на відстрочку, однак вчасно її не оформив і не пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Після мого втручання в ситуацію чоловік пройшов ВЛК та отримав можливість оформити відстрочку через ЦНАП відповідно до вимог чинного законодавства», — повідомив Лубінець.

Омбудсман також звернув увагу громадян, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, зокрема опікунів, піклувальників, прийомних батьків, патронатних вихователів та батьків-вихователів, що таке право необхідно оформлювати завчасно.

«Держава не надає звільнення від мобілізації автоматично лише на підставі документів про опіку. Громадяни мають самостійно та завчасно ініціювати оформлення відстрочки через ТЦК та СП, ЦНАП або за допомогою електронних сервісів у застосунку "Резерв+"», — наголосив він.

Водночас Дмитро Лубінець підкреслив, що відповідальність за подібні ситуації лежить не лише на громадянах, які не оформили відстрочку належним чином, а й на представниках мобілізаційних органів, які продовжують практику затримань. Він вкотре закликав припинити так звану «бусифікацію».

«Такі історії знову і знову піднімають питання необхідності системної реформи підходів до мобілізаційних процедур та недопущення ситуацій, коли люди з законним правом на відстрочку змушені це право додатково доводити на місці. Або коли трапляються системні випадки бусифікації. Важливо вдосконалювати підходи до мобілізаційних процедур. Наше завдання — не лише реагувати на конкретні випадки, а й запобігати виникненню подібних ситуацій у майбутньому», -додав Лубінець.

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