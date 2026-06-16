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Помер народний депутат трьох скликань та один із розробників проєкту Конституції України Сергій Осика

19:15, 16 червня 2026
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Помер народний депутат України IV, V та VI скликань Сергій Осика — один із науковців, які брали участь у підготовці проєкту Конституції України
Помер народний депутат трьох скликань та один із розробників проєкту Конституції України Сергій Осика
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У Верховній Раді повідомили про смерть народного депутата України IV, V та VI скликань Сергія Осики. Йому був 71 рік. 

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Сергій Осика був одним із науковців, які брали участь у підготовці проєкту Конституції України до його розгляду та ухвалення у парламенті. У 1994–1996 роках він входив до складу Конституційної комісії від Президента України.

Також Сергій Осика працював на посаді віцепрем’єр-міністра України. Під час роботи у Верховній Раді він був членом Комітету з питань правової політики, заступником голови Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, заступником голови Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, а також першим заступником голови Комітету з питань економічної політики.

За свою державницьку діяльність Сергій Осика був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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Верховна Рада України депутат Парламент Конституція України

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