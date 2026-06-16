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Умер народный депутат трех созывов и один из разработчиков проекта Конституции Украины Сергей Осыка

19:15, 16 июня 2026
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Умер народный депутат Украины IV, V и VI созывов Сергей Осыка - один из ученых, принимавших участие в подготовке проекта Конституции Украины
Умер народный депутат трех созывов и один из разработчиков проекта Конституции Украины Сергей Осыка
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В Верховной Раде сообщили о смерти народного депутата Украины IV, V и VI созывов Сергея Осыки. Ему был 71 год.

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Сергей Осыка был одним из ученых, принимавших участие в подготовке проекта Конституции Украины к его рассмотрению и принятию в парламенте. В 1994-1996 годах он входил в состав Конституционной комиссии от Президента Украины.

Также Сергей Осыка работал в должности вице-премьер-министра Украины. Во время работы в Верховной Раде он был членом Комитета по правовой политике, заместителем председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, заместителем председателя Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, а также первым заместителем председателя Комитета по вопросам экономической политики.

За свою государственную деятельность Сергей Осыка был награжден орденом «За заслуги» III степени и орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

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Верховная Рада Украины депутат Парламент Конституция Украины

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