  1. В Украине

На Прикарпатье отца-воспитателя восьми детей доставили в ТЦК — он не оформил отсрочку вовремя

19:21, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ТЦК на четыре часа забрал отца-воспитателя 8 детей прямо с улицы.
На Прикарпатье отца-воспитателя восьми детей доставили в ТЦК — он не оформил отсрочку вовремя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области сотрудники ТЦК и СП задержали отца-воспитателя детского дома семейного типа из Донецкой области, который вместе с супругой воспитывает восьмерых детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После вмешательства Уполномоченного Верховной Рады по правам человека мужчина прошёл военно-врачебную комиссию и получил возможность оформить законную отсрочку. Об этом случае сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Во время пребывания семьи на оздоровлении мужчину остановили на улице и доставили в районный ТЦК и СП, где он находился около четырёх часов.

«Мы выяснили: украинец имеет законное право на отсрочку, однако своевременно её не оформил и не прошёл военно-врачебную комиссию (ВВК). После моего вмешательства в ситуацию мужчина прошёл ВВК и получил возможность оформить отсрочку через ЦПАУ в соответствии с требованиями действующего законодательства», — сообщил Лубинец.

Омбудсмен также обратил внимание граждан, имеющих право на отсрочку по семейным обстоятельствам, в частности опекунов, попечителей, приёмных родителей, патронатных воспитателей и родителей-воспитателей, на то, что такое право необходимо оформлять заблаговременно.

«Государство не предоставляет освобождение от мобилизации автоматически только на основании документов об опеке. Граждане должны самостоятельно и заблаговременно инициировать оформление отсрочки через ТЦК и СП, ЦПАУ или с помощью электронных сервисов в приложении "Резерв+"», — подчеркнул он.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что ответственность за подобные ситуации лежит не только на гражданах, которые не оформили отсрочку надлежащим образом, но и на представителях мобилизационных органов, которые продолжают практику задержаний. Он в очередной раз призвал прекратить так называемую «бусификацию».

«Такие истории снова и снова поднимают вопрос необходимости системной реформы подходов к мобилизационным процедурам и недопущения ситуаций, когда люди, имеющие законное право на отсрочку, вынуждены дополнительно доказывать это право на месте. Или когда происходят системные случаи бусификации. Важно совершенствовать подходы к мобилизационным процедурам. Наша задача — не только реагировать на конкретные случаи, но и предотвращать возникновение подобных ситуаций в будущем», — добавил Лубинец.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Украина омбудсмен ТЦК мобилизация отсрочка Дмитрий Лубинец военнообязанный

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Руководителей и их заместителей могут увольнять за личное использование служебного имущества — позиция Верховного Суда

Работник использовал служебный автомобиль не по назначению — Верховный Суд оценил, является ли это основанием для увольнения.

ВСП оставил в силе предупреждение судье ВАКС Виктору Маслову за неконкретизированный запрет на общение

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание на судью ВАКС Виктора Маслова.

Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам

ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи Натальи Крючко.

ВСП отказал в увольнении судьи Ольги Крутовой, несмотря на заключение ВККС о несоответствии должности

Высший совет правосудия отказал в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи Арцизского районного суда Одесской области.

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]