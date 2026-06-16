На Прикарпатье отца-воспитателя восьми детей доставили в ТЦК — он не оформил отсрочку вовремя

ТЦК на четыре часа забрал отца-воспитателя 8 детей прямо с улицы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области сотрудники ТЦК и СП задержали отца-воспитателя детского дома семейного типа из Донецкой области, который вместе с супругой воспитывает восьмерых детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки.

После вмешательства Уполномоченного Верховной Рады по правам человека мужчина прошёл военно-врачебную комиссию и получил возможность оформить законную отсрочку. Об этом случае сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Во время пребывания семьи на оздоровлении мужчину остановили на улице и доставили в районный ТЦК и СП, где он находился около четырёх часов.

«Мы выяснили: украинец имеет законное право на отсрочку, однако своевременно её не оформил и не прошёл военно-врачебную комиссию (ВВК). После моего вмешательства в ситуацию мужчина прошёл ВВК и получил возможность оформить отсрочку через ЦПАУ в соответствии с требованиями действующего законодательства», — сообщил Лубинец.

Омбудсмен также обратил внимание граждан, имеющих право на отсрочку по семейным обстоятельствам, в частности опекунов, попечителей, приёмных родителей, патронатных воспитателей и родителей-воспитателей, на то, что такое право необходимо оформлять заблаговременно.

«Государство не предоставляет освобождение от мобилизации автоматически только на основании документов об опеке. Граждане должны самостоятельно и заблаговременно инициировать оформление отсрочки через ТЦК и СП, ЦПАУ или с помощью электронных сервисов в приложении "Резерв+"», — подчеркнул он.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что ответственность за подобные ситуации лежит не только на гражданах, которые не оформили отсрочку надлежащим образом, но и на представителях мобилизационных органов, которые продолжают практику задержаний. Он в очередной раз призвал прекратить так называемую «бусификацию».

«Такие истории снова и снова поднимают вопрос необходимости системной реформы подходов к мобилизационным процедурам и недопущения ситуаций, когда люди, имеющие законное право на отсрочку, вынуждены дополнительно доказывать это право на месте. Или когда происходят системные случаи бусификации. Важно совершенствовать подходы к мобилизационным процедурам. Наша задача — не только реагировать на конкретные случаи, но и предотвращать возникновение подобных ситуаций в будущем», — добавил Лубинец.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.