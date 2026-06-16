  1. В Украине

Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом в рамках саммита G7

21:17, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский заявил о возможной новой встрече с президентом США Дональдом Трампом 17 июня.
Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом в рамках саммита G7
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение ближайших суток украинская и американская делегации проведут ряд переговоров, а также не исключил еще одной встречи с президентом США Дональдом Трампом 17 июня.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Зеленского, впереди запланировано много важных технических консультаций, в том числе с участием британской стороны.

«Украинская и американская команды будут встречаться в течение суток, есть много важных технических встреч. Думаю, завтра мы еще раз отдельно встретимся с президентом США Дональдом Трампом», — сказал Зеленский в комментарии «Суспильному».

Президент также рассказал, что во время нынешней встречи с Трампом стороны обсудили вопросы усиления украинской системы противовоздушной обороны. В частности, речь шла о возможности предоставления Украине лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Напомним, Владимир Зеленский принял участие в саммите «Большой семерки», который проходит во Франции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Руководителей и их заместителей могут увольнять за личное использование служебного имущества — позиция Верховного Суда

Работник использовал служебный автомобиль не по назначению — Верховный Суд оценил, является ли это основанием для увольнения.

ВСП оставил в силе предупреждение судье ВАКС Виктору Маслову за неконкретизированный запрет на общение

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание на судью ВАКС Виктора Маслова.

Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам

ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи Натальи Крючко.

ВСП отказал в увольнении судьи Ольги Крутовой, несмотря на заключение ВККС о несоответствии должности

Высший совет правосудия отказал в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи Арцизского районного суда Одесской области.

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]