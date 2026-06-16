Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом в рамках саммита G7

Владимир Зеленский заявил о возможной новой встрече с президентом США Дональдом Трампом 17 июня.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение ближайших суток украинская и американская делегации проведут ряд переговоров, а также не исключил еще одной встречи с президентом США Дональдом Трампом 17 июня.

По словам Зеленского, впереди запланировано много важных технических консультаций, в том числе с участием британской стороны.

«Украинская и американская команды будут встречаться в течение суток, есть много важных технических встреч. Думаю, завтра мы еще раз отдельно встретимся с президентом США Дональдом Трампом», — сказал Зеленский в комментарии «Суспильному».

Президент также рассказал, что во время нынешней встречи с Трампом стороны обсудили вопросы усиления украинской системы противовоздушной обороны. В частности, речь шла о возможности предоставления Украине лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Напомним, Владимир Зеленский принял участие в саммите «Большой семерки», который проходит во Франции.

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