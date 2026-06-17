Санкции против России и оружие и ПВО для Украины — страны G7 приняли итоговое заявление

Лидеры стран G7 готовы рассмотреть предоставление Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков.

Фото: Reuters

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Лидеры стран Большой семерки (G7) договорились увеличить поставки Украине систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Также они выразили готовность рассмотреть возможность предоставления лицензий на их производство непосредственно в Украине. Об этом говорится в официальном совместном коммюнике лидеров G7, опубликованном 17 июня.

Лидеры G7 заявили о непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности и подтвердили солидарность с украинцами на фоне российских ударов по критической инфраструктуре и объектам культурного наследия. Они высоко оценили стойкость Украины и ее успехи на поле боя за последние месяцы и указали на появление нового импульса.

«С целью поддержки и ускорения этого нового импульса мы договариваемся увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства», — говорится в заявлении.

G7 также обратила внимание на важность энергетической устойчивости с учетом потребностей и приоритетов, определенных украинскими властями, и пообещала предоставить дополнительную поддержку, чтобы Украина прошла следующую зиму.

Отдельно лидеры обязались усилить давление на российскую военную экономику, в частности через санкции против нефтяного и газового секторов. Они считают это подходящим моментом для дополнительных мер.

В заявлении лидеры также поддержали достигнутое президентом США Дональдом Трампом соглашение об открытии Ормузского пролива.

«Семерка» также поддержала возглавляемую Францией и Великобританией многонациональную оборонную инициативу, которая должна способствовать восстановлению морского судоходства в Ормузском проливе — защищать торговые суда и контролировать разминирование. Отдельно лидеры призвали ускорить гуманитарную помощь и восстановление Газы, прекратить насилие на Западном берегу реки Иордан, а также поддержали усилия властей Ливана по разоружению «Хезболлы».

Также лидеры G7 указали на важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона на основе верховенства права и подтвердили, что выступают против попыток силой изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и в Тайваньском проливе. По их мнению, эти вопросы должны решаться исключительно мирным путем, посредством диалога. «Семерка» выразила глубокую обеспокоенность ядерной и ракетной программами Северной Кореи и подтвердила курс на ее полную денуклеаризацию.

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