Освобождение со службы по указу Президента будет иметь приоритет над контрактами — Михаил Федоров

Михаил Федоров заявил, что процесс частичного увольнения начнется в конце осени 2026 года.

Фото: thedigital.gov.ua

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Министр обороны Михаил Федоров заявил, что указ Президента об увольнении из армии военнослужащих, которые служат с 2022 года или ранее, будет иметь приоритет над подписанными контрактами. По его словам, процесс частичного увольнения начнется в конце осени 2026 года.

Механизм увольнения будет основываться на двух критериях: общей продолжительности службы с 2014 года и количестве боевых дней.

«Если вы, например, с 2022 года, и у вас большое количество боевых дней, то вы уже можете быть уволены со службы указом президента в конце этого года», — сказал Федоров в интервью ТСН.

Процесс будет координировать Генеральный штаб на основе данных о сроках службы и боевых днях. В ведомстве планируют создать калькулятор, с помощью которого каждый военнослужащий сможет рассчитать месяц своего увольнения.

Министр обороны подчеркнул, что очередность и количество увольняемых ежемесячно будут зависеть от ситуации на фронте и возможных мобилизационных шагов России. Для уволенных будет действовать полугодовая отсрочка от повторного призыва, а каждый день участия в боях будет добавлять еще один день к этому сроку.

Федоров пояснил, что указ будет иметь приоритет даже для тех, кто успел подписать новый контракт. По его словам, если военнослужащий подпишет контракт на 24 месяца, но попадет под увольнение в ноябре или декабре, действие указа будет иметь первоочередное значение — его уволят несмотря на подписанный контракт.

Напомним, что Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление о введении контрактов с четкими сроками службы. С 15 июня 2026 года можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) и других составляющих Сил обороны.

Добавим, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Напомним, заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что офицеров ВСУ не планируют увольнять со службы по общей модели демобилизации, поскольку офицерский состав является одним из ключевых кадровых ресурсов армии.

Кроме того, военнослужащие, которые не захотят подписывать новые контракты, предложенные Минобороны, будут проходить службу до общей демобилизации.

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