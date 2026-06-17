Онлайн-покупки могут закончиться потерей денег – как не попасться на крючок мошенников

В полиции напомнили об одном из самых распространенных видов интернет-мошенничества.

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В управлении противодействия киберпреступлениям полиции напомнили об одном из самых распространенных видов интернет-мошенничества — продаже несуществующих товаров с требованием частичной или полной предоплаты.

В полиции указывают, что схема обычно выглядит так: покупатель находит объявление, продавец просит внести предоплату и отправляет банковские реквизиты. После получения средств объявление удаляется, связь с «продавцом» исчезает, а товар не поступает.

Такая схема остается одной из самых распространенных среди онлайн-мошенничеств и часто основана на доверии и спешке покупателей.

Как обезопасить себя при онлайн-покупках

Правоохранители советуют придерживаться базовых правил безопасности:

покупать товары только на проверенных интернет-площадках;

по возможности выбирать наложенный платеж;

использовать отдельную виртуальную карту для онлайн-оплат и пополнять ее только на необходимую сумму;

внимательно проверять адрес сайта, поскольку даже незначительное изменение символов может свидетельствовать о фишинговом ресурсе;

не передавать посторонним данные банковской карты, включая CVV-код, срок действия или PIN-код;

общаться с продавцами только через официальные чаты платформ и не переходить в сторонние мессенджеры.

Предоплата может привести к потере средств. В случае сомнений в продавце лучше отказаться от покупки, ведь онлайн-шопинг требует внимательности.

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