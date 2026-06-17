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Бенчмарки вступления в ЕС: депутаты предлагают расширить подследственность НАБУ на руководство ГБР и БЭБ

12:50, 17 июня 2026
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Инициативы, предложенные парламентом, усиливают автономию САП и прекращают практику автоматического закрытия уголовных производств только через истекший срок.
Бенчмарки вступления в ЕС: депутаты предлагают расширить подследственность НАБУ на руководство ГБР и БЭБ
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Европейский Союз официально открыл для Украины первый кластер переговоров — «Основы». Отныне реформы в сфере верховенства права и антикоррупции превратились в официальные бенчмарки, от выполнения которых зависит членство Украины в ЕС. Теперь прогресс в таких сферах, как перезагрузка ГБР, расширение подследственности НАБУ и САП, является обязательным условием для открытия следующих секторальных кластеров. Чтобы ускорить этот процесс, группа народных депутатов уже зарегистрировала несколько законопроектов.

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Так, в Верховной Раде зарегистрировано два документа — № 15334 и № 15335, направленные на усиление независимости НАБУ и САП и ликвидацию процессуальных пробелов, которыми пользовались фигуранты коррупционных дел.

От деклараций к дедлайнам

Открытие кластера «Основы» является сигналом того, что ЕС ждет от Украины выполнения плана реформ. Среди официальных требований кластера:

  • Полноценная перезагрузка ГБР с новой прозрачной процедурой отбора руководителя.
  • Исключение возможности автоматического закрытия дел и процессуальных затягиваний.
  • Расширение подследственности НАБУ и САП.

Законопроект № 15334

Первый документ направлен на защиту исключительной юрисдикции НАБУ и САП. Главная цель — остановить практику, когда резонансные дела искусственно передаются в другие правоохранительные органы.

Документ предлагает существенно расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Среди ключевых новшеств — расширение перечня должностных лиц, дела которых будет расследовать НАБУ. К подследственности Бюро предлагают отнести директора и руководящий состав ГБР, глав областных государственных администраций и их заместителей, начальников военных и военно-гражданских администраций, руководство Бюро экономической безопасности, а также членов наблюдательных советов государственных компаний, в которых доля государства превышает 50%.

Законопроект также усиливает процессуальную автономию САП. В случаях, когда одно и то же уголовное производство параллельно расследуют разные правоохранительные органы, окончательное решение по определению подследственности будет принимать прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отдельный блок изменений касается международного сотрудничества. Руководитель САП получит право самостоятельно создавать совместные следственные группы с иностранными партнерами и направлять запросы об экстрадиции по делам НАБУ. Ожидается, что это позволит ускорить розыск и возвращение в Украину лиц, скрывающихся от следствия за границей.

Законопроект № 15335

Второй законопроект из пакета антикоррупционных изменений — № 15335 — призван устранить процессуальные механизмы, позволяющие затягивать расследование и судебное рассмотрение уголовных производств.

Законопроект предлагает отказаться от практики автоматического закрытия уголовных производств только из-за истечения установленных сроков досудебного расследования. В то же время контроль над соблюдением разумных сроков сохраняется: подозреваемый, его защитник или потерпевший смогут обратиться к следственному судье с требованием обязать прокурора принять процессуальное решение и завершить расследование.

Документ также предусматривает ряд инструментов для борьбы со злоупотреблениями процессуальными правами. В частности, суды получат право отклонять повторные ходатайства, если они не содержат новых обстоятельств, ограничивать длительность выступлений участников процесса в случаях очевидного затягивания рассмотрения, а также продолжать слушания в отсутствие одного из защитников, если другой адвокат участвует в деле.

Кроме того, законопроект меняет порядок продления сроков досудебного расследования. Предлагается вернуть руководителям органов прокуратуры полномочия продлевать сроки досудебного расследования до шести и двенадцати месяцев в зависимости от сложности производства. Для особо сложных дел сохраняется возможность продления сроков до 18 месяцев по решению суда.

Авторы инициативы считают, что такие изменения позволят избежать закрытия резонансных уголовных производств по формальным основаниям и сделают расследования более эффективными.

Украина может получить доступ к общему рынку ЕС и другим привилегиям еще до полноценного вступления, но только при условии реального прогресса в верховенстве права.

На данный момент на сайте Верховной Рады обнародованы только карточки законопроектов № 15334 и № 15335. Пояснительные записки, сравнительные таблицы и другие сопроводительные документы по состоянию на момент публикации отсутствуют. Приведенная информация основывается на публичных заявлениях автора законодательной инициативы относительно содержания предложенных изменений. «Судебно-юридическая газета» будет следить за дальнейшим прохождением законопроектов и их официальным обнародованием.

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НАБУ ЕС Украина ГБР бюро экономической безопасности

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Бенчмарки вступления в ЕС: депутаты предлагают расширить подследственность НАБУ на руководство ГБР и БЭБ

Инициативы, предложенные парламентом, усиливают автономию САП и прекращают практику автоматического закрытия уголовных производств только через истекший срок.

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