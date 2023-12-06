Законопроект об увеличении штата НАБУ готов к принятию в целом

Увеличивать штат НАБУ будут постепенно – по 100 должностей каждый год.

Комитет по антикоррупционной политике 6 декабря рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом Правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» об усилении институциональной состоятельности Национального антикоррупционного бюро Украины» 10203-1 от 14.1122. .

Есть ли предложения поправок ко второму чтению, пока неизвестно.

Напомним, 21 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении институциональной возможности Национального антикоррупционного бюро Украины 10203-1. Отметим, что к этому проекту есть альтернативный 10203-2 от народных депутатов от «Слуги народа», инициаторами которого выступили Максим Павлюк, Ольга Савченко, Александр Дануца и другие, предлагающие сначала провести переаттестацию работников НАБУ.

Следовательно, принятым за основу законопроектом 10203-1 предусмотрено увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев, в частности, увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек. То есть, в общей сложности штат увеличат на 300 должностей, из них – должности начальствующего состава будут составлять большинство – 250.

Напомним, лицами начальствующего состава являются работники подразделений быстрого реагирования, защиты участников уголовного судопроизводства и обеспечения безопасности работников, оперативно-технических подразделений и детективов НАБУ.

Вместе с тем, учитывая ограниченные возможности финансирования в условиях правового режима военного положения, реализовать предлагаемые положения предлагается путем предусмотрения в заключительных положениях проекта обеспечения Кабинетом Министров поэтапного проведения конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году – на 100 должностей; в 2025 году – на 100 должностей; в 2026 году – на 100 должностей. Реализация потребует дополнительных расходов госбюджета.

Напомним, что заработная плата работников НАБУ состоит из должностного оклада; доплаты за выслугу лет; доплаты за научную степень; доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне; доплаты за специальное звание или ранг государственного служащего.

В частности, должностные оклады работников НАБУ установлены в соответствии с размером прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января.

Учитывая, что в 2024 году на работников НАБУ для расчета должностного оклада не будет распространяться «замороженный» размер прожиточного минимума, он будет составлять 3028 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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