В Полтаве произошло массовое отравление студентов юридического института

В Полтавской ОВА сообщили, что зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Фото: poltava.to

Начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в Полтаве зафиксировали массовое отравление студентов. Об этом сказано на официальном сайте ОВА.

За ночь с отравлением госпитализировали 27 студентов Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого.

Отмечается, что они, вероятно, питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка. Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

«Причины инцидента устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую», – заявил Филипп Пронин.

Ранее сообщалось, что полицейские расследуют обстоятельства отравления курсантов в одном из одесских лицеев.

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