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АРМА отыскало имущество 29 херсонских правоохранителей-коллаборационистов

21:20, 6 декабря 2023
Информация о выявленных активах была передана в правоохранительные органы для наложения ареста и дальнейшей конфискации.
АРМА отыскало имущество 29 херсонских правоохранителей-коллаборационистов
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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило об успешном завершении поиска и имущественных активов 29 бывших правоохранителей Херсонщины, которые принимали участие в деятельности Главного управления МВД Херсонской области после полномасштабного вторжения России в Украину.

Эти лица активно сотрудничали с российскими спецслужбами, участие в которых заключалось в систематических преступлениях против мирного украинского населения: они незаконно заключали, применяли пытки, издевались и угрожали гражданскому населению с целью привлечения к псевдореферендуму, организованного оккупационными властями в областном центре.

По данным заместителя Председателя АРМА Павла Великоречанина, среди выявленных активов, которые принадлежали подозреваемым, были 13 земельных участков, 4 жилых дома, 1 транспортное средство, 1 оружие, а также доли уставного капитала на сумму 1000 гривен.

Информация о выявленных активах была передана в правоохранительные органы для дальнейшего применения соответствующих мер, в частности, наложение ареста на имущество и его дальнейшую конфискацию в пользу государства.

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