АРМА відшукало майно 29 херсонських правоохоронців-колаборантів

Інформацію про виявлені активи було передано до правоохоронних органів задля накладення арешту та подальшу конфіскацію.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про успішне завершення пошуку та майнових активів 29 колишніх правоохоронців Херсонщини, які брали участь у діяльності Головного управління МВС Херсонської області після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Ці особи активно співпрацювали з російськими спецслужбами, участь в яких полягала у систематичних злочинах проти мирного українського населення: вони незаконно ув’язнювали, застосовували тортури, знущалися та загрожували цивільному населенню з метою залучення до псевдореферендуму, організованого окупаційною владою в обласному центрі.

За даними заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, серед виявлених активів, які належали підозрюваним, були 13 земельних ділянок, 4 житлові будинки, 1 транспортний засіб, 1 зброя, а також частки статутного капіталу на суму 1000 гривень.

Інформацію про виявлені активи було передано до правоохоронних органів для подальшого застосування відповідних заходів, зокрема, накладення арешту на майно та його подальшу конфіскацію на користь держави.

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