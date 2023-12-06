У Полтаві сталося масове отруєння студентів юридичного інституту

У Полтавській ОВА повідомили, що зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

Фото: poltava.to

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що у Полтаві зафіксували масове отруєння студентів. Про це йдеться на офіційному сайті ОВА.

За ніч з отруєнням госпіталізували 27 студентів Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Зазначається, що, ймовірно, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

«Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню», – заявив Філіп Пронін.

Раніше ми писали, що поліція розслідує обставини отруєння курсантів в одному з одеських ліцеїв.

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