Конституционный суд Перу решил немедленно освободить заключенного бывшего президента Альберто Фухимори

В 2009 году Фухимори был осужден за убийства эскадроном смерти и сейчас суд Перу приказал освободить заключенного «в тот же день».

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Конституционный суд Перу решил немедленно освободить «в тот же день» заключенного 85-летнего бывшего президента Альберто Фухимори, который отбывал 25-летний срок в связи с убийством эскадроном смерти 25 перуанцев в 1990-х годах, - сообщает Associated Press.

Суд принял приговор в пользу помилования в 2017 году, которое предусматривало освобождение Фухимори из-под тюрьмы по гуманитарным соображениям. Однако это решение было отменено позже. В резолюции суд приказал тюремному агентству штата немедленно отпустить Фухимори «в тот же день».

Фухимори был приговорен в 2009 году к 25 годам заключения по обвинению в нарушении прав человека. Ему приписывают организацию убийства 25 перуанцев эскадроном смерти во время его правления с 1990 по 2000 год, когда страна боролась с повстанцами «Сияющий путь».

Его помилование в 2017 году, предоставленное бывшим президентом Пабло Кучинским, было отменено под давлением Межамериканского суда по правам человека, и этот вопрос стал предметом юридических споров.

Ранее Конституционный суд приказал суду в городе Ика освободить Фухимори, однако этот суд отказался это сделать, ссылаясь на отсутствие полномочий. Вместо этого он вернул дело в Конституционный суд.

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