При ввозе авто таможенные платежи теперь можно оплатить через QR-код

В Украине упростили процедуру уплаты таможенных платежей в «Едином окне» при оформлении ввозимых автомобилей.

Источник фото: slovoidilo.ua

Гостаможслужба внедрила новый удобный сервис для граждан, который упростит уплату таможенных платежей при ввозе автомобилей через ІТ-сервис «Единое окно для международной торговли». Теперь граждане могут самостоятельно оплатить таможенные платежи, введя средства на депозитный счет соответствующей таможни с помощью QR-кода одним кликом, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время самостоятельного оформления автомобилей в системе «Единое окно», граждане должны зарегистрироваться в Личном кабинете и выбрать соответствующие параметры. Система генерирует QR-код, который позволяет осуществить оплату таможенных платежей без необходимости обращаться в банковское учреждение.

«Цифровизация процессов - один из приоритетов в работе таможни. Гостаможслужба и в дальнейшем будет информировать о новых сервисах и инструментах», - отметили в ведомстве.

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