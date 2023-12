В Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ

12 грудня — День Сухопутних військ Збройних Сил України.

У вівторок, 12 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

12 грудня в Україні святкують День Сухопутних військ. Свято було встановлене указом президента України 1997 року для вшанування вагомого внеску Сухопутних військ у забезпеченні обороноздатності держави.

Сучасні Сухопутні війська беруть початок від Армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії доби 1917–1922 років. Нині численні військові частини та з’єднання Сухопутних військ Збройних Сил України мають почесні найменування на честь учасників Перших визвольних змагань з метою ствердження тяглости традицій українського війська та вшанування внеску попередників у здобуття і захист державності українського народу.

Сухопутні війська, як основа української армії, відіграють найважливішу роль у забезпеченні безпеки, цілісності та обороноздатності держави. До складу Сухопутних військ входять механізовані, танкові, ракетні війська, військова авіація, артилерія, десантні війська та інші.

Також 12 грудня Міжнародний день геві-метал. Одне з найпопулярніших свят для шанувальників важкого металу. Цей жанр музики з'явився ще у 60-70-х роках минулого століття. А першими колективами, які грали геві-метал стали Deep Purple, Led Zeppelin тощо. Саме свято було створене за ініціативи британця Айрона Метью Коллінза, який є завзятим шанувальником важкого металу. Сталося це 2012 року.

А ще 12 грудня Міжнародний день нейтралітету. Нейтралітетом називають особливу позицію держави, за якої вона відмовляється від участі у воєнних діях. Завдяки політиці нейтралітету зміцнюється мир та налагоджуються дружні стосунки з іншими країнами.

12 грудня святкують Всесвітній день загального медичного забезпечення. Дуже важливо, щоб всі країни могли забезпечити своїх громадян всіма необхідними ліками, обладнанням та інструментами для збереження здоров'я і життя населення. На жаль, це можуть зробити нині не всі. Тому 2016 року Всесвітня організація охорони здоров'я створила цей особливий день для підкреслення важливості загального медичного забезпечення.

Яке сьогодні церковне свято

12 грудня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Олександра Єрусалимського. Про життя цього святого відомо дуже мало. Жив він приблизно у II столітті, був пастором та учнем Климента Олександрійського. Якось, будучи в Єрусалимі, Олександр вклонився святим місцям, після чого почав чути Господні одкровення. Саме тоді він зрозумів, що йому судилося стати помічником патріарха Наркіса. Після смерті патріарха Олександр очолив церкву. Коли імператором став Декій, святого кинули до в'язниці через віру в Христа, де він і помер.

Календар важливих подій за 12 грудня:

1531 рік — у Мексиці відбувається об'явлення Матері Божої Гваделупської;

1635 рік — у Варшаві після лютих мук страчують Іванв Сулиму;

1674 рік — у Києво-Печерській друкарні виходить перший короткий нарис історії України — «Синопсис»;

1792 рік — у Відні 22-літній Людвіґ ван Бетховен бере перший урок музичної композиції у Франца Йозефа Гайдна;

1799 рік — у Франції Наполеон Бонапарт очолює країну як перший консул;

1818 рік — у Полтаві відкривають Інститут шляхетних панянок;

1901 рік — італійський винахідник Гульєльмо Марконі проводить перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв'язку;

1918 рік — фінський військовий Карл Густав Маннергейм очолює країну як регент королівства;

1925 рік — у США відкривають готель «Мотель», що дає назву всім мотелям;

1955 рік — британський інженер Крістофер Кокерелл отримує патент на перше судно на повітряній подушці;

1963 рік —»The Beatles» з піснею «I Want to Hold Your Hand» втретє піднімаються на найвищу сходинку британського гіт-параду;

1987 рік — на перше місце британського гіт-параду піднімається Джордж Майкл з піснею «Faith»;

1990 рік — рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО у Банффі (Канада) до списку Світової спадщини ЮНЕСКО вносять перший український об'єкт під назвою «Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра»;

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює закон, яким скасовує кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки;

1991 рік — незалежність України визнає Грузія;

1996 рік — президент США Білл Клінтон призначає державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стає першою в історії США жінкою на цій посаді;

2007 рік — у Дніпропетровську починається суд над найкривавішим маніяком в історії України — Сергієм Ткачем;

2007 рік — Національна Рада Словацької Республіки ухвалює Декларацію, якою засуджує Голодомор 1932-33 в Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом;

2008 рік — Швейцарія приєднується до Шенгенської зони і стає 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.

