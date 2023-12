В Украине отмечают День Сухопутных войск ВСУ

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Фото: klike.net

Во вторник, 12 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск. Праздник был установлен указом президента Украины в 1997 году для оказания почестей вескому вкладу Сухопутных войск в обеспечении обороноспособности государства.

Современные Сухопутные войска берут начало от Армии Украинской Народной Республики и Украинской Галицкой Армии времен 1917-1922 годов. В настоящее время многочисленные воинские части и соединения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины имеют почетные наименования в честь участников Первых освободительных движений с целью утверждения тяглости традиций украинской армии и чествования вклада предшественников в получение и защиты государственности украинского народа.

Сухопутные войска, как основа украинской армии, играют важнейшую роль в обеспечении безопасности, целостности и обороноспособности государства. В состав сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, военная авиация, артиллерия, десантные войска и другие.

Также 12 декабря Международный день хеви-метал. Один из самых популярных праздников для поклонников тяжелого металла. Этот жанр музыки появился еще в 60-70-х годах прошлого столетия. А первыми коллективами, которые играли хеви-метал, стали Deep Purple, Led Zeppelin и т.д. Именно праздник был создан по инициативе британца Айрона Мэтью Коллинза, который является ярым поклонником тяжелого металла. Случилось это в 2012 году.

А еще 12 декабря Международный день нейтралитета. Нейтралитетом называют особую позицию государства, при которой оно отказывается от участия в военных действиях. Благодаря политике нейтралитета укрепляется мир и налаживаются дружеские отношения с другими странами.

12 декабря празднуют Всемирный день общего медицинского обеспечения. Очень важно, чтобы все страны могли обеспечить своих граждан всем необходимым лекарством, оборудованием и инструментами для сохранения здоровья и жизни населения. К сожалению, это могут сделать не все. Поэтому 2016 Всемирная организация здравоохранения создала этот особый день для подчеркивания важности общего медицинского обеспечения.

Какой сегодня церковный праздник

12 декабря в церковном календаре — день памяти священномученика Александра Иерусалимского. О жизни этого святого известно очень мало. Жил он примерно во II веке, был пастором и учеником Климента Александрийского. Однажды, будучи в Иерусалиме, Александр поклонился святым местам, после чего начал слышать откровения Господа. В это время он понял, что ему суждено было стать помощником патриарха Наркиса. После смерти патриарха Александр возглавил церковь. Когда императором стал Декий, святого бросили в тюрьму из-за веры во Христа, где он и умер.

Календарь важных событий за 12 декабря:

1531 год — в Мексике происходит откровение Матери Божьей Гваделупской;

1635 год — в Варшаве после яростных мучений казнят Ивана Сулиму;

1674 год — в Киево-Печерской типографии выходит первый краткий очерк истории Украины — «Синопсис»;

1792 год — в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен берет первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна;

1799 год — во Франции Наполеон Бонапарт возглавляет страну как первый консул;

1818 год — в Полтаве открывают Институт благородных барышень;

1901 год — итальянский изобретатель Гульельмо Маркони проводит первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи;

1918 год — финский военный Карл Густав Маннергейм возглавляет страну как регент королевства;

1925 год — в США открывают гостиницу «Мотель», дающую название всем мотелям;

1955 год — британский инженер Кристофер Кокерелл получает патент на первое судно на воздушной подушке;

1963 год —»The Beatles» с песней «I Want to Hold Your Hand» в третий раз поднимаются на высшую ступеньку британского хит-парада;

1987 год — на первое место британского хит-парада поднимается Джордж Майкл с песней «Faith»;

1990 год — решением 14-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Банффе (Канада) в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вносят первый украинский объект под названием «Софийский собор в Киеве и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская лавра»;

1991 год — Верховная Рада Украины принимает закон, отменяющий уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения;

1991 год — независимость Украины признает Грузия;

1996 год — президент США Билл Клинтон назначает государственным секретарем Мадлен Олбрайт, которая становится первой в истории США женщиной на этом посту;

2007 год — в Днепропетровске начинается суд над самым кровавым маньяком в истории Украины – Сергеем Ткачем;

2007 год — Национальный Совет Словацкой Республики принимает Декларацию, осуждающую Голодомор 1932-33 в Украине как акт истребления человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом;

2008 год — Швейцария присоединяется к Шенгенской зоне и становится 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

