Дональд Трамп представляет угрозу демократии, — Джо Байден

По мнению действующего президента США Джо Байдена, экс-президент Дональд Трамп представляет угрозу демократии США.

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что бывший президент Дональд Трамп представляет угрозу демократии США. Об этом он сказал на политическом сборе средств в понедельник, 11 декабря, передает Reuters.

Байден сослался на заявление Трампа о том, что он будет диктатором в течение одного дня, если будет избран в 2024 году.

«На днях он сказал, что хочет быть диктатором только на один день, уничтожить государственных служащих и целый ряд других вещей. Он одобряет политическое насилие вместо того, чтобы отвергать его. Мы не можем этого допустить», - сказал Байден.

В свою очередь представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал, что Байден «работал над защитой американской демократии и объединением людей всех политических взглядов против этих беспрецедентных угроз», не упоминая Трампа по имени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.