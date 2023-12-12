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Телефонный мошенник завладел средствами пенсионера: какое решение принял Верховный Суд

09:32, 12 декабря 2023
Верховный Суд оставил без изменения приговор в отношении осужденного за телефонное мошенничество, который обманом завладел средствами пенсионера.
Телефонный мошенник завладел средствами пенсионера: какое решение принял Верховный Суд
Фото: gsminfo.com.ua
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с приговором апелляционного суда, которым мужчина был осужден за мошенничество, совершенное совместно с другим соучастником (ч. 2 ст. 190 УК Украины), до наказания в виде штрафа в размере более 80 тыс. грн, т.е. в размере материального ущерба, причиненного потерпевшему лицу. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Вироком місцевого суду чоловіка було засуджено до покарання у вигляді мінімального розміру штрафу, передбаченого в санкції ч. 2 ст. 190 КК України (51 тис. грн). Як установили суди, чоловік за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка повідомила особі похилого віку про необхідність передачі грошових коштів для лікування її дочки, яка буцімто потрапила в ДТП, безпосередньо отримав від жінки 40 тис. грн, 1 тис. доларів США та 100 євро, спричинивши їй шкоду в розмірі понад 80 тис. грн. Апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначення покарання та постановив свій вирок.

Верховний Суд дійшов висновку, що покарання, яке призначив засудженому апеляційний суд, відповідає вимогам закону. Адже апеляційний суд, зокрема, врахувавши положення ч. 2 ст. 53 КК України, встановив, що чоловік виконував значну роль у вчиненні шахрайства, був активним виконавцем кримінального правопорушення. І саме завдяки його активним діям спільний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілої було доведено до кінця. Тому розмір призначеного штрафу не може бути меншим за розмір майнової шкоди, спричиненої шахрайством.

З постановою ККС ВС від 19 жовтня 2023 року у справі № 459/2988/22 можна ознайомитись за посиланням.

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