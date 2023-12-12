Авіакомпанія SAS відмовилася від Nesquik через внесення Nestle до списку спонсорів війни

Напої Nesquik зникли із меню Скандинавських авіаліній.

Фото: sasgroup.net

У скандинавській авіакомпанії SAS вирішили прибрати напої Nesquik із свого меню. Таке рішення було ухвалено через попадання компанії Nestle до списку спонсорів війни в Україні, повідомляє телеканал TV2.

Джерелу надійшло електронний лист, в якому авіакомпанія підтвердила своє рішення.

«Ми можемо підтвердити, що ми виключили Nesquik з бортового асортименту через додавання компанії Nestle до українського списку спонсорів війни», - повідомила авіакомпанія SAS.

Окрім того, компанія відмовилася від напоїв Pepsi.

SAS заявила, що спілкується з постачальниками та з'ясовує їхні наміри.

«Крім того, ми маємо діалог з невеликою групою постачальників, щоб зрозуміти їхні плани на майбутнє», - заявили в авіакомпанії.

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