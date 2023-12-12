На Донеччині викрили агентку, яка зливала росіянам дані про ЗСУ через «зв’язкового» з УПЦ МП

Жінка передавала священнику УПЦ МП дані про розташування ЗСУ

Фото: ОГП

На Донеччині викрили і повідомили про підозру громадянці в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

Як повідомив ОГП, у червні-липні 2023 року староста однієї з церков, підтримуючи окупацію України російськими військами, розповсюджувала інформацію військового характеру.

«Жінка спостерігала за розташуванням і переміщенням важкої техніки ЗСУ, зокрема БМП, та особового складу на території Краматорської ТГ. Пізніше вона в ході бесіди надсилала отримані дані знайомому священнику. До текстових повідомлень підозрювана додавала скріншот з Google maps», - сказано у повідомленні.

Сам «священнослужитель» – колишній настоятель храму УПЦ МП у лютому 2022 року виїхав до тимчасово окупованого м. Донецька.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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