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  1. В Україні

Хабар за рішення по землі: голову райсуду з Вінниччини засуджено до 7 років позбавлення волі

10:34, 12 грудня 2023
Суддя висловив прохання надати йому через посередника неправомірну вигоду у розмірі 40 000 гривень за кожний гектар земельної ділянки, що з урахуванням площі землі 3,09 га складає 120 тисяч гривень.
Хабар за рішення по землі: голову райсуду з Вінниччини засуджено до 7 років позбавлення волі
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У вівторок, 12 грудня, колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким голову одного із районних судів Вінницької області року визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба САП.

«Вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах строком на 3 роки з конфіскацією частини майна», - сказано у повідомленні.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

У САП нагадали, що у межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2021 року суддя висловив прохання надати йому через посередника неправомірну вигоду у розмірі 40 000 гривень за кожний гектар земельної ділянки, що з урахуванням площі землі 3,09 га складає 120 тис. гривень (4620 дол. США), за прийняття рішення щодо визнання права власності на цю земельну частку(пай) за фізичною особою.

Зазначається, що детективами НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Вінницькій області ДСР Нацполіції в ході проведення слідчих дій задокументовано два факти передачі коштів – 3 тис. доларів США та 1 620 доларів США.

У САП не називають прізвище судді, але, а даними ЗМІ, мова йде про голову Тиврівського районного суду Вінницької області Ігоря Ратушняка.

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