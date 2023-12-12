Замість Молдови потрапили до сусіднього села: на Одещині затримали ухилянтів у рясах

Чоловіки заплатили по 4 тисячі доларів за переправу човном до Молдови, але ділки, серед яких ексказначей Києво-Печерської лаври, їх «кинули».

Фото: ДПСУ

В Одеській області біля кордону з Молдовою прикордонники затримали трьох порушників у рясах та одного у спортивному одязі.

За даними ДПСУ, з трьох чоловіків у рясях лише один належав до церкви — раніше працював у казначействі Київсько-Печерської лаври, а потім подався служити на Харківщину.

Пізніше він вирішив переправляти чоловіків за кордон у змові зі своїм другом, який живе у країні ЄС. Нелегальний перетин кордону він оцінив у $4 тисячі з людини. Однак в результаті чоловіків кинули.

Клірик перевдягнув ухилянтів у богослужбовий одяг, відвіз до озера Кагул, де їх зустрів човен, і доставив пасажирів на протилежний берег, сказавши йти на світло, бо там уже нібито Молдова.

Насправді їх перевезли між двома українськими населеними пунктами, розділеними озером.

"Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити «туристам», що Україна – не Молдова і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону", - йдеться у повідомленні.

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