Канцлер Австрии Нехаммер выступил против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что Украина не должна получать привилегий, которых нет у Боснии и Герцеговины.

Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что страна выступает против начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Он объяснил это тем, что Киев не должен получать привилегий, которых нет у Боснии и Герцеговины. Его слова приведены в протоколе парламентской сессии Комитета по делам ЕС Национального совета республики.

По словам канцлера, Австрия «не согласится на переговоры по вступлению с Украиной в нынешних условиях».

Карл Нехаммер заявил, что «не должно быть ни одного фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении».

Также он добавил, что Украине и Молдове должна быть предложена перспектива вступления в ЕС «в знак солидарности», но он выступил против ускоренной процедуры.

Ранее сообщалось, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут перенести из-за Венгрии.

Добавим, Венгрия к предстоящему саммиту Евросоюза блокирует все вопросы по Украине.

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