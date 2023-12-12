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  1. В Украине

МВФ разработал три сценария для Украины в зависимости от продолжения войны

11:15, 12 декабря 2023
Негативный сценарий предполагает, что война будет продолжаться до конца 2025 года, что приведет к сокращению ВВП на 5% в следующем году.
МВФ разработал три сценария для Украины в зависимости от продолжения войны
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Международный валютный фонд дал прогноз Украине в зависимости от сроков окончания войны. Речь идет о базовом, негативном и положительном сценариях. Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

Базовый макроэкономический прогноз основывается на предположении, что война завершится к концу 2024 года с ожидаемым ростом ВВП на 3–4%, в 2025 году — на 6,5%.

Негативный сценарий, предполагающий более длительную и интенсивную войну, допускает прекращение войны до конца 2025 года. Это приведет к резкому падению реального ВВП на 5% в 2024 году (по сравнению с ростом на 3-4% в базовом сценарии) и нулевого роста в 2025 году.

Положительный сценарий не указывает точного срока окончания боевых действий, но при высоких инвестициях, миграционном притоке и увеличении производительности рост ВВП может достигнуть до 10% к 2025 году.

Напомним, что МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины.

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