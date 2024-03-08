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МВФ пересмотрит Соглашение расширенного финансирования для Украины во второй половине марта

Стало известно, когда исполнительный совет МВФ намерен встретиться для пересмотра соглашения EFF для Украины.

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МВФ пересмотрит Соглашение расширенного финансирования для Украины во второй половине марта

17:29, 8 марта 2024
Стало известно, когда исполнительный совет МВФ намерен встретиться для пересмотра соглашения EFF для Украины.
МВФ пересмотрит Соглашение расширенного финансирования для Украины во второй половине марта
Источник фото: cdn
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Исполнительный совет МВФ во второй половине марта проведет заседание по третьему пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) и выделению следующего транша для Украины. Об этом заявила директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак во время брифинга, сообщает Фонд.

«Следовательно, с точки зрения даты заседания правления, рассмотрение правлением последнего пересмотра ожидается во второй половине марта», отметила она.

Также она одобрительно отозвалась о подписании Президентом Владимиром Зеленским закона о реформе корпоративного управления (законопроект №5593-д).

«О законе о корпоративном управлении, принятие того, что мы считаем эпохальным законом о корпоративном управлении, является очень важным шагом на пути укрепления государственных предприятий в Украине. Закон усиливает роль наблюдательных советов и приближает украинское законодательство к стандартам стран ОЭСР, придерживаясь важных принципов управления государственными финансами, чтобы также будет сдерживать фискальные риски. Надежное исполнение закона будет иметь решающее значение для улучшения деятельности государственных предприятий и станет основой для дальнейших реформ в этой сфере, таких как разработка политики государственной собственности государственных предприятий», отметила она.

Напомним, 11 декабря 2023 исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил второй пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF). Успешное завершение пересмотра открывает Украине путь к получению транша финансирования в размере около 900 млн долларов США. Вместе с тем, программа EFF предусматривает внедрение ряда политик, прежде всего в сферах борьбы и предотвращения коррупции, верховенства права и т.д.

Относительно судебной власти в документе, опубликованном МВФ в декабре, говорится, что до конца июля 2024 года Украина должна разработать и принять соответствующий закон, предусматривающий создание отдельного админсуда с участием международных экспертов (очевидно, речь идет о Высшем административном суде).

В документе МВФ также отметил необходимость провести аудит НАБУ с помощью экспертов от международников, обеспечить возможности НАБУ по прослушиванию разговоров и проведению экспертиз.

Автор: Наталья Мамченко

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