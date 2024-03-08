Индия разоблачила масштабную схему торговли людьми для участия в войне на стороне россии против Украины

По меньшей мере двое мужчин, которые поехали за работой в россию, погибли во время войны в Украине.

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В Индии раскрыли масштабную схему торговли людьми, которая направляла молодых людей в россию с обещанием работы, но фактически заставляла их участвовать в войне против Украины. Как сообщает Reuters по данным индийского Центрального бюро расследований (CBI), такая сеть действовала в нескольких штатах Индии.

По этой схеме в россию было отправлено примерно 35 человек, что превышает количество, о котором ранее заявляли в министерстве иностранных дел Индии. По меньшей мере двое мужчин, которые поехали в россию за работой в армии, погибли во время войны в Украине, сообщили их семьи. Другие жертвы торговли людьми получили тяжелые ранения в зоне боевых действий. Посольство Индии в рф подтвердило гибель только одного человека.

Торговцы людьми находили своих жертв через социальные сети и местных агентов. Граждане Индии, которые стали жертвами этой схемы, были обучены боевым навыкам и отправлены на передовые базы в зоне российско-украинской войны против их желания.

Сейчас проходят обыски в нескольких местах, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи. Полиция уже изъяла 50 миллионов рупий наличными и некоторые документы и электронные записи. Несколько подозреваемых также были задержаны для дальнейшего допроса.

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