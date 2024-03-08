«Гетман Иван Выговский»: Зеленский дал имя корвету, который строит Турция для Украины

Корвету класса «Ada» Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины присвоено имя гетмана Ивана Выговского.

Фото иллюстративное

В пятницу, 8 марта, Президент Украины Владимир Зеленский указом №150/2024 присвоил корвету класса «Ada», который строится в Турции для Военно-морских сил ВСУ, имя гетмана Ивана Выговского.

В указе говорится, что корвет так назван с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского.

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