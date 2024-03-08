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Франция разворачивает производство оборонного оборудования на территории Украины

19:42, 8 марта 2024
Франция расширяет военное сотрудничество с Украиной, планируя производство оборудования на украинской земле.
Франция разворачивает производство оборонного оборудования на территории Украины
Источник фото: slovoidilo.ua
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Франция планирует привлечь некоторые свои оборонные предприятия к производству важного военного оборудования непосредственно на территории Украины, чтобы оказать помощь в борьбе против России. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Reuters.

"Три французские компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности в секторах беспилотников и наземного оборудования, чтобы производить запчасти на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы", - отметил французский министр.

По его словам, планируется запустить первые производственные линии этим летом. Он также указал, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная из французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

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