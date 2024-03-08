Франція розгортає виробництво оборонного обладнання на території України

Франція розширює військову співпрацю з Україною, плануючи виробництво обладнання на українській землі.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Франція планує залучити деякі свої оборонні підприємства до виробництва важливого військового обладнання безпосередньо на території України, щоб надати допомогу в боротьбі проти росії. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Reuters.

«Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема в секторах безпілотників і наземного обладнання, щоб виробляти запчастини на українській землі, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси», - зазначив французький міністр.

За його словами, планується запустити перші виробничі лінії цього літа. Він також вказав, що серед залучених компаній буде виробник танків KNDS, холдингова структура, сформована з французької Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.