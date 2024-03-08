«Гетьман Іван Виговський»: Зеленський дав ім'я корвету, який будує Туреччина для України

Корвету класу «Ada» Військово-Морських Сил Збройних Сил України присвоєно ім’я гетьмана Івана Виговського.

Фото ілюстративне

У п’ятницю, 8 березня, Президент України Володимир Зеленський указом №150/2024 присвоїв корвету класу «Ada» Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.

В указі сказано, що корвет так названо з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.