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4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility надійдуть Україні вже у березні, — віцепрезидент Європейської комісії

Хоча зміст самої програми ще у процесі затвердження, відомо, що вона може стосуватися і подальших змін у судовій системі.

До участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата

Ще 166 кандидатів отримали відмови, а доля 127 кандидатів вирішиться в середині березня.

У законі про вищу освіту з’явиться нове визначення кваліфікації, спеціальності та спеціалізації

Стандарти вищої освіти можуть обмежувати перелік допустимих форм здобуття вищої освіти для окремих спеціальностей або освітніх програм із спеціальностей, що передбачають доступ до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Вища рада правосуддя 12 березня розгляне питання призначення заступника голови ДСА з питань цифровізації

Фіналістами конкурсу є Леонід Сапельников і Мартин Герасим.

Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів

Документи подали керівники територіальних управлінь Державної судової адміністрації.

  1. В Україні

«Гетьман Іван Виговський»: Зеленський дав ім'я корвету, який будує Туреччина для України

17:18, 8 березня 2024
Корвету класу «Ada» Військово-Морських Сил Збройних Сил України присвоєно ім’я гетьмана Івана Виговського.
«Гетьман Іван Виговський»: Зеленський дав ім'я корвету, який будує Туреччина для України
Фото ілюстративне
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У п’ятницю, 8 березня, Президент України Володимир Зеленський указом №150/2024 присвоїв корвету класу «Ada» Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.

В указі сказано, що корвет так названо з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського.

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