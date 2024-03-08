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  1. У світі

Індія викрила масштабну схему торгівлі людьми для участі у війні на боці росії проти України

21:36, 8 березня 2024
Щонайменше двоє чоловіків, які поїхали за роботою до росії, загинули під час війни в Україні.
Індія викрила масштабну схему торгівлі людьми для участі у війні на боці росії проти України
Джерело фото: GETTY IMAGES
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В Індії розкрили масштабну схему торгівлі людьми, яка направляла молодих людей до росії з обіцянкою роботи, але фактично змушувала їх брати участь у війні проти України. Як повідомляє Reuters за даними індійського Центрального бюро розслідувань (CBI), така мережа діяла у кількох штатах Індії.

За цією схемою до росії було відправлено приблизно 35 осіб, що перевищує кількість, про яку раніше заявляли у міністерстві закордонних справ Індії. Щонайменше двоє чоловіків, які поїхали до росії за роботою в армії, загинули під час війни в Україні, повідомили їхні родини. Інші жертви торгівлі людьми зазнали тяжких поранень у зоні бойових дій. Посольство Індії в рф підтвердило загибель лише однієї людини.

Торговці людьми знаходили своїх жертв через соціальні мережі та місцевих агентів. Громадяни Індії, які стали жертвами цієї схеми, були навчені бойовим навичкам і відправлені на передові бази у зоні російсько-української війни проти їхнього бажання.

Наразі відбуваються обшуки в кількох місцях, у тому числі в Нью-Делі та Мумбаї. Поліція вже вилучила 50 мільйонів рупій готівкою та деякі документи і електронні записи. Кілька підозрюваних також були затримані для подальшого допиту.

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