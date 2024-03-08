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  1. В Україні

Синод ПЦУ закликав Раду якнайшвидше ухвалити закон про заборону УПЦ МП

18:04, 8 березня 2024
Документ забороняє підпорядкування будь-яких українських релігійних організацій російським релігійним і державним центрам.
Синод ПЦУ закликав Раду якнайшвидше ухвалити закон про заборону УПЦ МП
Фото: spzh.media
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Православна Церкви України закликала Верховну Раду України якнайшвидше прийняти законопроект №8371, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресоркою. Про це йдеться в Заяві Священного Синоду ПЦУ.

Наголошується, що цей законопроект жодним чином не обмежує право на свободу віросповідання та не перешкоджає діяльності релігійних громад, але захищає релігійну свободу в Україні від російського ворожого державного впливу і від використання релігійних структур країни-агресора як інструментів такого впливу.

У ПЦУ підкреслили, що така позиція також неодноразово публічно підтримана релігійною спільнотою України – християнськими, мусульманськими та юдейськими релігійними об’єднаннями.

«Священний Синод ПЦУ закликає Верховну Раду України якнайшвидше прийняти законопроєкт №8371 у другому читанні та в цілому, а Президента України – підписати його», - сказано в Заяві Священного Синоду ПЦУ.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Рада проголосувала в першому читанні за заборону УПЦ МП. 

Як ми писали, законопроектом пропонується за рішенням суду забороняти діяльність церкви, яка є організаційно підлеглою рф.

Додамо, комітет Ради рекомендує законопроект до другого читання.

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