Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перші кандидати на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати: відомі прізвища

Поки що більшість кандидатів хоче стати суддями Апеляційної палати ВАКС.

Ухвалою суду округу Лос-Анджелес було заблоковано домен UKR.NET: Посольство України в США очікує на відповідь щодо аналізу причин блокування

Реєстратор у США заблокував домен UKR.NET через заборону певних матеріалів ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія.

МВФ перегляне Угоду розширеного фінансування для України у другій половині березня

Стало відомо, коли виконавча рада МВФ збирається зустрітися для перегляду угоди EFF для України.

4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility надійдуть Україні вже у березні, — віцепрезидент Європейської комісії

Хоча зміст самої програми ще у процесі затвердження, відомо, що вона може стосуватися і подальших змін у судовій системі.

До участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата

Ще 166 кандидатів отримали відмови, а доля 127 кандидатів вирішиться в середині березня.

  1. В Україні

Особливості сплати єдиного соціального внеску за пенсіонерів на підприємстві

07:00, 9 березня 2024
Законодавство не передбачає звільнення від сплати єдиного внеску за працюючих на підприємстві, в установі, організації (у роботодавця) пенсіонерів.
Особливості сплати єдиного соціального внеску за пенсіонерів на підприємстві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби в Одеській області надало роз’яснення щодо сплати єдиного внеску за працюючих на підприємстві, в установі, організації (у роботодавця) пенсіонерів.

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування регулюється Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із змінами).

Згідно з абзацом другим п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 роботодавці – підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, є платниками єдиного внеску.

Платники єдиного внеску, зокрема, роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати і сплачувати єдиний внесок за застрахованих осіб (п.1 частини другої ст. 6 Закону № 2464).

Звільнення від сплати єдиного внеску за працюючих на підприємстві, в установі, організації (у роботодавця) пенсіонерів законодавством не передбачено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео