На Київщині директор підприємства під час ремонту привласнив понад 145 000 грн бюджетних коштів

Керівник підприємства вирішив завищити вартість витрат на виконання робіт та зазначив неправдиві відомості в офіційній документації.

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На Київщині поліція повідомила про підозру директору підприємства, який заволодів коштами, призначеними для ремонту житлових будинків на території Бучанського району. Про це інформує пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронцями було встановлено, що орган місцевого самоврядування та будівельна компанія уклали договори щодо проведення ремонтних робіт житлових будинків. Керівник підприємства вирішив завищити вартість витрат на виконання робіт та зазначив неправдиві відомості в офіційній документації.

Правоохоронці встановили, що директор внаслідок злочинних дій використовуючи своє службове становище, незаконно збагатився на суму понад 145 000 грн.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та складання службовою особою завідомо неправдивих відомостей, слідчі повідомили директору про підозру (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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