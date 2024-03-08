На Киевщине директор предприятия при ремонте присвоил более 145 000 грн бюджетных средств

Руководитель предприятия решил завысить стоимость затрат на выполнение работ и указал ложные сведения в официальной документации.

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В Киевской области полиция сообщила о подозрении директору предприятия, завладевшему средствами, предназначенными для ремонта жилых домов на территории Бучанского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что орган местного самоуправления и строительная компания заключили договоры о проведении ремонтных работ жилых домов. Руководитель предприятия решил завысить стоимость затрат на выполнение работ и указал ложные сведения в официальной документации.

Правоохранители установили, что директор в результате преступных действий используя свое служебное положение, незаконно обогатился на сумму более 145 000 грн.

По факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, и составления должностным лицом заведомо ложных сведений, следователи сообщили директору о подозрении (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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