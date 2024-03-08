Налоговая объясняет, когда дивиденды не являются объектом налогообложения НДФЛ

Налоговики разъяснили нюанс налогообложения дохода в виде дивидендов.

Налоговая служба в Черновицкой области объяснили, когда дивиденды не являются объектом налогообложения НДФЛ.

Отмечается, что согласно п.п. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 разд. IV Налогового кодекса № 2755-VI с изменениями и дополнениями в состав общего месячного налогооблагаемого дохода налогоплательщика не включаются дивиденды, начисляемые в пользу налогоплательщика в виде акций (долей, паев), эмитированных юридическим лицом – резидентом, начисляющим такие дивиденды, за условия, что такое начисление никак не изменяет пропорций (долей) участия всех акционеров (собственников) в уставном фонде эмитента, и в результате которого увеличивается фонд эмитента на совокупную номинальную стоимость начисленных дивидендов.

Ранее мы писали, облагаются ли военным сбором дивиденды.

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