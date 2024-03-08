В Киеве мужчина похитил из больницы 10 тысяч гривен, которые медсестра собрала своему ребенку на операцию

Злоумышленник проник в кабинет старшей медицинской сестры и похитил ее рюкзак с личными вещами и десятью тысячами гривен, которые назначались ребенку на операцию.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина похитил деньги из больницы, которую медсестра собрала ребенку на операцию. Этому грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция столицы.

Так, в милицию поступило сообщение от работницы медицинского учреждения о том, что неизвестный из ее кабинета похитил рюкзак с деньгами, а именно – 10 тысячами гривен, которые она собирала своему ребенку на операцию. На место прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая факт кражи.

Злоумышленник после совершения уголовного преступления скрывался от правоохранителей несколько дней.

«Совместно с оперативными работниками мы создали общую ориентировку лица, совершившего уголовное правонарушение и предоставившего его сотрудникам полиции. Впоследствии мы задержали нарушителя в Соломенском районе. Задержанный в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины – киевлянин 1982 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления», – рассказал следователь Шевченковского управления полиции Альберт Сардарян.

Следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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