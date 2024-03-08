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  1. В Україні

У Києві чоловік викрав з лікарні 10 тисяч гривень, які медсестра зібрала своїй дитині на операцію

12:07, 8 березня 2024
Зловмисник проник до кабінету старшої медичної сестри та викрав її рюкзак з особистими речами та десятьма тисячами гривень, які призначались її дитині на операцію.
У Києві чоловік викрав з лікарні 10 тисяч гривень, які медсестра зібрала своїй дитині на операцію
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві чоловік викрав гроші з лікарні, які медсестра зібрала дитині на операцію. Цому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція столиці.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення від працівниці медичного закладу про те, що невідомий з її кабінету викрав рюкзак з грішми, а саме – 10 тисячами гривень, які вона збирала своїй дитині на операцію. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт крадіжки.

Зловмисник після скоєння кримінального правопорушення переховувався від правоохоронців декілька днів.

«Спільно з оперативними працівниками ми створили загальне орієнтування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надали його працівникам поліції. Згодом ми затримали порушника у Солом’янському районі. Затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України – киянин 1982 року народження, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину», — розповів слідчий Шевченківського управління поліції Альберт Сардарян.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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