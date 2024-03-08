Як отримати дані для декларації стосовно членів сім’ї за допомогою застосунку «Дія»: інструкція

Дані для декларації стосовно членів сімʼї відтепер можна отримати за допомогою застосунку «Дія» за декілька кліків в Реєстрі декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що з 7 березня декларанти можуть сформувати довідку «Дані для декларації» за 2023 рік з даними не лише стосовно себе, а й стосовно членів сім’ї. Про це інформує пресслужба НАЗК.

У Національному агенстві нагадали, що до завершення кампанії декларування залишилося менше місяця. Декларацію треба подати до 31 березня включно.

Як отримати дані для декларації стосовно членів сімʼї за допомогою застосунку «Дія» за декілька кліків в Реєстрі декларацій дивіться у інфографіці:

Раніше у Національному агентстві з питань запобігання корупції оприлюднили роз’яснення для публічних службовців щодо особливостей декларування майна, отриманого у спадщину.

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