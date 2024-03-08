Как получить данные для декларации относительно членов семьи с помощью приложения «Дія»: инструкция

Данные для декларации относительно членов семьи теперь можно получить с помощью приложения «Дія» за несколько кликов в Реестре деклараций.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что с 8 марта декларанты могут сформировать справку «Данные для декларации» за 2023 год с данными не только о себе, но и о членах семьи. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Национальном агентстве напомнили, что до завершения кампании декларирование осталось меньше месяца. Декларацию нужно подать до 31 марта.

Как получить данные для декларации членов семьи с помощью приложения «Дія» за несколько кликов в Реестре деклараций смотрите в инфографике:

Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции обнародовали разъяснения для публичных служащих об особенностях декларирования имущества, полученного по наследству.

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