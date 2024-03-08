Податкова пояснює, коли дивіденди не є об’єктом оподаткування ПДФО

Податківці роз’яснили нюанс оподаткування доходу у вигляді дивідендів.

Податкова служба у Чернівецькій області пояснили, коли дивіденди не є об’єктом оподаткування ПДФО.

Зазначається, що відповідно до п.п. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 розд. IV Податкового кодексу № 2755-VI із змінами та доповненнями до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку не включаються дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

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