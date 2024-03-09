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  1. В Україні

Як дізнатися в Електронному кабінеті про податковий борг: пояснення

07:57, 9 березня 2024
Опції «Стан розрахунків з бюджетом» включає дані про кожен вид платежу, зокрема податковий борг.
Як дізнатися в Електронному кабінеті про податковий борг: пояснення
Джерело фото: kyivobl.tax.gov.ua
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Державна податкова служба у Харківській області нагадує платникам податків про можливість доступу до своїх особових рахунків зі сплати податків та зборів у відділі "Стан розрахунків з бюджетом" приватної частини Електронного кабінету.

При відвідуванні цього розділу користувачам буде доступна загальна інформація на момент звернення, яка включає дані про кожен платіж, включаючи податкові борги.

До приватної частини Електронного кабінету можна отримати доступ онлайн, використовуючи кваліфіковані електронні підписи через інтегровану систему електронної ідентифікації на порталі id.gov.ua (MobileID та BankID).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється через веб-портал ДПС за відповідним посиланням.

Варто зазначити, що в приватній частині Електронного кабінету інформація щодо облікових даних, поданої звітності, стану розрахунків з бюджетом, листування, запитів, реєстрації податкових накладних та інших сервісів оновлюється в режимі реального часу.

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